Vajame vaktsiini ametnike tasustamisviiruse vastu

Foto: Anti Veermaa

Ametist lahkuvale terviseameti juhile Merike Jürilole 10 480 euro suuruse tulemuspalga määramine sotsiaalminister Tanel Kiige poolt näitab Äripäeva hinnangul taas, et avaliku sektori palgapoliitika on tugevalt paigast ära.

Terviseameti juhile tulemustasu maksmine tundub ebaõiglane mitmel põhjusel. Tegemist on sunnitud ametist lahkumisega, mida sotsiaalminister Tanel Kiik põhjendas usalduse kadumisega. See tähendab, et tippjuhi senine töö ei olnud tulemuslik ja seetõttu ei peaks saama erakordselt tasustatud. Selline maksumaksja raha vastutustundetu loopimine olukorras, kus erasektor on teinud läbi laialdaselt töötajate palkade kärpeid, on vale.