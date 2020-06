Uuring: välistudengid kulutavad Eestis aastas 35 miljonit eurot

Välistudengid aitavad kaasa Eesti teaduse arengule, kuid annavad oma panuse ka Eesti majandusse, selgitab SA Archimedes välisturunduse agentuuri juht Eero Loonurm.

Kõrghariduse turunduses juba aastakümneid strateegilist tööd teinud riigid näevad välistudengite puhul ka akadeemilisest elust väljapoole jäävaid kulusid, mis annavad panuse riigi majandusse, kirjutab SA Archimedes välisturunduse agentuuri juht Eero Loonurm.

Rahvusvaheline ettevõte Studyportals on oma uuringus välja toonud, et 2016. aastal välismaal õppivad 5,1 miljonit välistudengit on endaga kaasa toonud globaalse mõju 300 miljardi dollari ulatuses.