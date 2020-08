Suur raha KredExis meelitab poliitikat lähemale

Foto: Anti Veermaa

Ametist lahkumisest teatanud KredExi senisel juhil Lehar Kütil on õigus, kui ta ütles Äripäeva raadios, et ükski valitsus pole KredExi tegevusest varem nii palju huvitunud kui praegu. Põhjus on ka arusaadav – kus saab jagada suurt raha, seal tahab poliitika lähedal olla. Küsimus on, kui lähedal.

Äripäev on seisukohal, et riik ei vaja omaenda panka, riik vajab KredExit, mis suudab aidata ettevõtjaid seal, kus tegutsemist segab turutõrke kivisein. Sealt abi saamine peab käima kindlate tingimuste alusel, mis on kõigile ühtsed, eelistusi tegemata. Kriisiaegne valitsuse sekkumine KredExi otsustesse viib ettevõtluskeskkonda vales suunas.