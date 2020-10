Äriplaan tõotab koroona kiuste tegusat äri

Foto: Anti Veermaa

Hoolimata pandeemiast tingitud majanduses valitsevast ülisest teadmatusest on Eesti ärieliit tulevikku vaadates kui mitte optimistlik, siis igal juhul tegus, kinnitas konverents Äriplaan 2021, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest näitas majanduskonverents Äriplaan, et ettevõtjad on kahe jalaga maas. Meil on selgelt meeles Äriplaanil 2009 valitsenud atmosfäär. Optimism kõlas ka toonase finantskriisi aegu suurel laval, aga oli kõle ja tühi, kui võrrelda tänavusega. Kevadtalvel kõiki šokina rabanud koroonakriis ei ole viinud meid musta masendusse; tagasilöögid on, kuid käed rüpes ei istu keegi: kes investeerib, kes omandab uusi teadmisi, kes seab fookusesse praegused kliendid, kes otsib uusi nišše. Võtta konkurente üle, eeldatavasti avaneb soodsaid võimalusi.