Leebe hoiatus pehmete piirangutega

Foto: Anti Veermaa

Valitsus otsustas täna kehtestada uued piirangud järjest laiemalt leviva koroonaviiruse tõkestamiseks. Piirangud on siin isegi ehk liiga karm sõna, sest lähemal vaatlusel on tegu siiski tungivate soovitustega, mitte karmide käskudega, mille kohal ripuks piltlikult käerauad. Äripäeva arvates on riigijuhtide valitud lähenemine õige, kuigi ka selle teega võetakse riske.

Igast valitsuse sammust on näha, et kevadiste piirangute ja eriolukorra juurde tagasi jõuda ei soovita. See on majandusele kaasnenud kahju arvestades igati ootuspärane. Samas on selge, et viiruse aina kiirenev levik võib hakata uuesti proovile panema meditsiinisüsteemi võimekust. Ka sinna me jõuda ei taha.