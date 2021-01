Ärme saada kaitsjaid paukpadrunitega šaakalite vastu

Seadus, mis ei luba finantsinspektsioonil kahtlastest rahaasjadega tegijatest avalikkusele teada anda, vajab kiiresti muutmist. Investeerishuvi kasvab kiirelt ja peagi teisest sambast lahkujate miljonid ahvatlevad ka pettureid. Foto: Anti Veermaa

Riigikohus otsustas sel nädalal, et kehtiv seadus ei luba finantsinspektsioonil avalikkust ja tarbijaid enne menetluse lõppu kahtlastest skeemidest informeerida. Äripäeva toimetus leiab, et seda piirav seadus vajab kiiremas korras muutmist ja avalikkus infot kahtlaste turuosaliste kohta.

Finantsinspektsioon nimelt hoiatas, et Eestis tegutsevad ettevõtted Nexo Services, Nexo Capital ja Credissimo AED pakkusid siin teenuseid loata. Ettevõtjad viisisid hoiatuse avaldamise kohtusse ja see vaidlus päädis riigikohtus tõdemusega, et hoiatamiseks oli küll alust, kuid seadus ei luba seda teha. Järelevalve lõpetaski praeguseks info avaldamise.