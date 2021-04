Oh eurofüür, sa kange magus mesi!

Foto: Anti Veermaa

Tallinna suurhaigla rahastamise mudelisse saab praegu avalikult teada oleva info põhjal suhtuda pigem ettevaatliku skepsisega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kas Euroopa Liidu taasterahastu, mis peaks koroonapandeemia järel majanduse arengule uue vungi sisse panema, on ikka just see pott, mille 40% ehk 380 miljonit eurot tasub hiiglasliku raviasutuse betooni valada?