(Teadmiste)rikas laps kasvab nii

Teenida keskmist sorti palka ning suuta selle juures oma võsukesele tema täisikka jõudmise ajaks ligi 30 000eurone investeerimisportfell luua on hea küll, ent ühes sellega kaasa antud teadmised, harjumused ja kogemused kallimad veel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

„Peamine põhjus, miks meie seda teeme, on ikkagi see, et anda lapsele edasi teadmisi, oskusi ja ka praktilisi kogemusi teemadel, mida kahjuks koolis sellisel kujul ei õpetata.“ Nii selgitas kahe lapse isa, edukas investor, finantsökonoomist doktor ja õppejõud Kristjan Liivamägi Äripäeva raadio saatesarja „Investor Toomase tund“ äsjases saates seda, miks ta koos abikaasaga oma järeltulijatele investeeringuid teeb. Liivamägi leiab, et lapsele investeerimisportfelli ehitamise mõte on laiem kui pelgalt raha kogumine.