Tehtagu selgeks, MES toimus

Foto: Anti Veermaa

Ministeeriumi reaktsioon riigikontrolli kriitikale Maaelu Edendamise sihtasutuse (MES) koroonakriisis antud laenude kohta on kummaline ja teeb murelikuks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Et MESi jagatud laenud lõhnavad halvasti, oli ammu selge, kuid see oli ka suuresti kõik. Nüüd teame me tänu riigikontrolli auditiaruandele märksa rohkem. Nagu uudisloo juhtlõigus kokkuvõtvalt sõnastatakse: tegevus oli läbinisti katki.