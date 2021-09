Juhtkiri

Kõlvart sihib taas peavõitu, ja võistlejate mannetus teeb selle võimalikuks

Keskerakond mängib Mihhail Kõlvarti juhtimisel kohalikel valimistel Tallinnas jackpot'ile ja see võidetaksegi, kui konkurendid ei keskendu sisulistele teemadele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest oleks hea ja tegelikult otse vajalik, et Tallinnas Keskerakonna ainuvõim lõpeks. Korruptsioonilugudest risti-rästi läbi põimitud, kaks korda süüdi mõistetud erakond on olnud pealinnas liiga pikalt pukis, see on võimaldanud ja võimaldab jätkuvalt tekitada toiduahelaid. Eesti suurim ja rikkaim omavalitsus vajab hädasti uut vaadet.

