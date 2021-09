Mihhail Kõlvart ettevõtjate peavalust: probleem on olemas, kuid lahendus võtab aega

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Linnaga asjaajamine on vaevaline ja aeganõudev, kuid on lootust, et olukord läheb paremaks, rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart saates "Kuum tool".

Menetlusaegade venimise taga ehituses on Kõlvarti sõnul kaks probleemi: linnavara valdkonnas on raskusi servituutide seadmisega, teisalt on probleeme ka ehitusprotsessi reguleerimisel ning detailplaneeringute menetlemisel.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099