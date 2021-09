Kui tööjõudu napib, saab loota vaid iseendale

Kalev Kaarna: laseme 400 koolidirektoril painutada Eesti reaalsust

400 koolidirektorit määravad Eesti edu või ebaedu järgmise 25 aasta jooksul, sest nende tegevusel on 400kordne võimendus, aga täna on see võimendus lukus. Kalev Kaarna pakub arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis välja neli sammu, kuidas lukk avada ja Eesti reaalsust painutada.