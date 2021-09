Massiimmigratsiooni hirmujutu ees põnnamine hoiab majandust kinni

Süvenev võitlus töötajate pärast teeb juhtidele tuska: värbamine näib juba võimatu

Tööjõupuudus on ettevõtlussektoreid juba mõnda aega kimbutanud, kuid nüüd on olukord eriti hulluks muutunud. „Värbamine oli raske ammu. Nüüd on võimatu," ütles Bolti asutaja Markus Villig majanduskonverentsil Äriplaan.