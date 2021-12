Juhtkiri

Teadusnõukoda polnud katki, aga peaminister otsustas õigesti

Foto: Anti Veermaa

Peaminister Kaja Kallas tegi teadusnõukoja koosseisu vahetades õige otsuse, sest muutuvas keskkonnas vajab valitsus mõnevõrra teistsugust nõu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest pole koroonapandeemia tingimustes kokku kutsutud teadusnõukoja väljavahetamise küsimuses põhjust ülearu emotsioneerida. Teadusnõukoda on valitsuse nõuandja ja valitsusel eesotsas peaministriga on õigus endale nõuandjaid valida. Nii lihtne see ongi.

