Venemaa ja Valgevene turuga on nüüd kõik. Päriselt

Foto: Anti Veermaa

Mitte üksnes sanktsioonid, mis Venemaad ja Valgevenet järjepanu tabavad, vaid ka moraalsed kaalutlused muudavad neis riikides äriga jätkamise Eesti ettevõtjaile võimatuks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

NATO ja Euroopa Liit, aga ka näiteks paljud rahvusvahelised spordi- ja kultuuriorganisatsioonid on käitunud Ukraina sõja kontekstis justnagu laevad, mille pööramiseks kulub aega. Kiiret otsustamist vajavates küsimustes on kursi muutmiseks kulunud pahatihti päev või paar, ent suund on siiski vahetunud ning liikmete esialgsed seisukohad kohati tähelepanuväärselt kiiresti ümber kujundatud. Ja ikkagi küsitakse igati põhjendatult kriitilisel toonil, kas ajaga poleks saanud säästlikumalt ümber käia.

