Tuleb kannatada ja Euroopa esisõltlast toetada

Euroopa Liit keelab kulla impordi Venemaalt

Juba möödunud reedel teatas Euroopa Komisjon, et arutluse all on seitsmes sanktsioonide pakett Venemaale. Nüüd kinnitas diplomaat Aivo Orav, et pakett sai täna vastu võetud ja keskne element selles on kulla impordikeeld Venemaalt.

Juba möödunud reedel teatas Euroopa Komisjon, et arutluse all on seitsmes sanktsioonide pakett Venemaale. Nüüd kinnitas diplomaat Aivo Orav, et pakett sai täna vastu võetud ja keskne element selles on kulla impordikeeld Venemaalt.