Reformierakond kukkus võrdsuse sisseseadmise asemel jälle peenhäälestama

"Kuskile tuleb see piir tõmmata." Need oravad on abieluvõrdsuse vastu

Mitmed reformierakondlased tunnistavad, et on abieluvõrdsuse vastu. Valimised suurelt võitnud erakond tahab hoolimata kahe koalitsioonipartneri soovist abieluvõrdsuse kehtestamise asemel võtta vastu kooseluseaduse rakendusaktid.