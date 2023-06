Juhtkiri

Lubati jõhkraid kärpeid – ootame tulemust!

Tulevikku tuleb väetada mõistlikult ning seejuures peaks riik mõtlema, kas peab kõiki tänaseid teenuseid pakkuma ise või on osa neist delegeeritav erasektorile.

Maksutõuse ühiskonnale söödavamaks muutes lubas valitsus selgesõnaliselt, et lisaks tulude suurendamisele kärbitakse jõuliselt ka kulusid. Nüüd on aeg asuda võrrandi teise poole kallale ning seejuures tuleb riigil hoolikalt mõelda, kas kõiki teenuseid on tingimata vaja pakkuda ise või võiks koormat jagada erasektoriga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kastist välja mõtlemine ja radikaalsed reformid on vajalikud, sest vastasel juhul suureneb vananeva rahvastikuga samas tempos ka riigieelarve kulude pool ning olukorras, kus maksumaksjaid jääb üha vähemaks, pole jätkusuutlik eeldada, et just tööealised suudavad üha suurenevad kulutused kinni maksta. Maksude tõstmine pole pikas plaanis jätkusuutlik.