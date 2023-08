"Pluss-miinus miljard" pole vastuvõetav

Kui riigil on tõesti vaat et miljard eurot rohkem, kui rahandusministeerium kevadel prognoosis, siis tuleb kellelgi vastutus võtta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Toimetus ootab suure huviga nädala pärast avalikustatavat uut majandusprognoosi. Võimalik, et see on teisipäeval tutvustatud valitsussektori eelarve seisuga võrreldes oluliselt pessimistlikuma noodiga. Et riigil seisavad aasta teises pooles ees väga kopsakad väljaminekud. Et omavalitsused satuvad hooldusreformi tõttu suurtesse raskustesse. Aga kui tõesti tuleb välja, et eelarve puudujääk on sadu miljoneid eurosid mööda prognoositud , siis tekib küll küsimus, kes selle eest vastutuse võtab ja töökohast ilma jääb.