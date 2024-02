Juhtkiri

Äripäev

27. veebruar kell 14:28







OÜtamine on päris probleem, saame sellest lahti

Foto: Anti Veermaa

Süüdistus, et OÜtamise rauda tagudes lüüakse kõigile osaühingu omanikele potentsiaalse päti tempel otsaette, on ise üks meelevaldne üldistus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui Äripäev lähtuks inimestele meeldida tahtmisest, siis me nn OÜtamise teemat üldse ei puutukski. Ammugi poleks me seda 2015. aastal ise avalikkuse ette tõstnud. Niisamuti ei avaldaks me valitsuse praegustele (lugeda: järjekordsetele) püüdlustele OÜtamist piirata juhtkirjas printsiibis toetust. Aga siin me oleme. Ja oleme seepärast, et näeme, et see asi ei ole õige.