28. märts kell 4:00







Ole targalt ahne

Portfelli avatus plahvatuslikule kasvule tagab edu turgudel, kuid sel aastal tugevalt rallinud aktsiarongile hüpates tuleb silmas pidada, et ellujäämine on investori jaoks fataalse tähtsusega ning ost on ainult pool valemist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Riskide võtmine eriti noores eas on põhjendatud ning nagu viimased kuud on näidanud, ka tasuv. Börsiindeks Nasdaq on sel aastal dollarites mõõdetuna kerkinud 8,69 protsenti. Seda vedava suure seitsmiku ehk Microsofti, Alphabeti, Amazoni, Nvidia, Meta, Apple’i ja Tesla aktsiad aga mõne üksiku erandiga valdavalt rohkem. Täpsemalt on nimetatud aktsiad sel aastal pakkunud investorile tootlust vastavalt 13,83; 7,64; 17,35; 86,91; 40,1; –11,85 ja –27,85 protsenti.