Teeme Kaja Kallase tõusust win-win-olukorra, Kristen Michal

Kaja Kallase nimetamisest Euroopa Liidu välispoliitikajuhi kandidaadiks võiks Eesti võita nii välis- kui sisepoliitiliselt, ent see sõltub tema alles selguvast mantlipärijast, see tähendab Kristen Michalist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Et alustada Kaja Kallase kõrge Euroopa ametikoha kandidaadiks nimetamise uudise harutamist õige jalaga, tuleb kõigepealt rõhutada, kui suur tunnustus ja saavutus see on. Euroopa Liidu välispoliitikajuhi positsioon ei ole Eesti peaministrile pool- või isegi veerandjuhuslikult tulemas, see on Kallase meeskonna, aga ennekõike tema enda töö tulemus.