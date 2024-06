Tagasi 28.06.24, 16:17 Michal lubab peaministrina luua ettevõtlusele suurema kindluse Peaministriks saamise korral lubab Reformierakonna juhi tulevane kandidaat Kristen Michal, et ettevõtlussektorile tuleb pakkuda nii kindlamat keskkonda kui suuremat selgust riigi edasiste plaanide osas.

Suvi on poliitikutel selleks korraks hukas, tõdes Kristen Michal.

Foto: Andras Kralla

Kindlus tähendab Kristen Michali sõnul seda, et Eesti riik on jätkuvalt kaitstud, siia on turvaline investeerida, märkis ta Äripäevale antud kommentaaris, ning seda, et edasi tuleb tegeleda nii konkurentsivõimelise elektri tagamisega tarbijatele kui uute tööstuste maaletoomisega.

