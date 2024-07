Tagasi 02.07.24, 06:00 Tee üks tõeline rohetegu – hari ennast! Elu kipub üha rohkem näitama, et keskkonna päästmiseks ei pääse üle ega ümber vajadusest tõsta oluliselt inimeste teadlikkust. Eriti just ettevõtjad võiksid roheteemadel julgelt küsida „miks?“ ja „kuidas?“, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tee üks tõeline rohetegu – hari ennast!

Süsinikuneutraalsuse saavutamine, see on imelihtne! Või vähemasti jääb niisugune mulje, kui lugeda mõningate (suur)ettevõtete kindlas kõneviisis esitatud, ent sisuliste selgituste poolest nappe teateid sellest, kuidas nende keskkonnajälg on nüüd täielikult korvatud.

