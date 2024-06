Tagasi 28.06.24, 06:00 Pärtel-Peeter Pere: nii kujundatakse ehitus- ja kinnisvarasektori tulevikku Projekteerimine ja ehitamine ning kinnisvaraarendus peavad uuenema, et ellu jääda, ammugi et kasvada, kirjutab Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond).

“Pealinna teede-ehituses oleme hakanud tõstma tempot uute materjalide, nagu soojade asfaldisegude tellimisega, peatselt ka teiste materjalidega. Katsetame vihmavett läbi laskva nn dreenasfaldiga, mis peaks sademevee endasse imama ning drenaažitoru kaudu juhtima selle kraavi edasi,” kirjutab Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Foto: Andras Kralla

Jaapani arhitekt Kengo Kuma on öelnud, et inimkond on piisavalt hooneid ehitanud. See on tõsi. Sama tõsi on ka see, et vabas (ja mittevabas) maailmas me ehitame hooneid ja teid edasi.

