Tallinna kinnisvaraturg saab uue hoo sisse – ja miks ta ei peaks saama, kui eeldused on olemas. Tulgu areng kiire, vaba ja seekord ka terviklikult mõtestatud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev ootab Tallinna kinnisvaraturule elevust. Kes veel ei ole lugenud meie suurt ülevaadet linnaosade ja asumite kaupa , on viimane aeg seda teha, et saada õigete otsuste tegemiseks vajalikku taustateavet ja otsustamise hetke mitte maha magada. Moel või teisel – otsuseid teeme me kõik.