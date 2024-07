Tagasi 16.07.24, 13:41 Kinnisvaraajakirjanik: Lasnamäel on palju kasutamata võimalusi Tallinna kesklinn saab peagi üsna täis ehitatud, aga Lasnamäel on palju valikuid, kuhu kinnisvaraarendajad võiksid pilgu suunata, rääkis Äripäeva kinnisvaraajakirjanik Kristjan Kurg.

Lagedi ja Loo võiksid olla populaarsed kohad arendajatele.

Foto: Liis Treimann

Kui Google Maps lahti võtta, siis sateliidipildilt on näha tühjad Paevälja ja Loopealse piirkonnad, kuhu võiks uut kinnisvara arendada, ütles Kurg Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ka Lasnamäe linnapiiril on veelgi mitmeid märkamata võimalusi.

Ilmselt suureneb aastate jooksul Tallinna kuldne ring veelgi, tõdes Kurg. Ta tõi välja, et Lagedi ja Loo piirkond on järgmiste aastate jooksul need, mida hakatakse palju arendama.

Kurg rääkis, millised on Tallinnas praegu kuumad kinnisvarapiirkonnad, millised trendid on pealinna korteriturul ning miks on kinnisvarahinnad kümne aastaga nii palju kerkinud.

Usutles Lauri Leet.

