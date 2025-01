Tunneme muret selle üle, et Eestiski on seadusi järgivate ettevõtjate ähvardamine hoogu kogumas. Niisugune käitumine ei lahenda mitte vähimatki, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tõenäoliselt said paljud inimesed alles Äripäeva lugu lugedes teada, et angerja söömine on eetiliselt küsitav. Kui fakt, et angerjad kudevad ainult ja ainult Sargasso meres, võiks kooliajast tuttav ette tulla, siis nende arvukuse drastiline langus ja väljasuremise ohus olek on paraku suurest osast mööda läinud info.