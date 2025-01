Tagasi 08.01.25, 18:00 Äri ja ähvarduskirjad. Kahe Eesti angerjafarmi saatus ripub õhus „Milles mina süüdi olen?“ küsib Tiit Soosaar, kes on üks kahest Eesti angerjakasvanduse pidajast. Viimaste aastate jooksul on ta leidnud oma postkastist nii mõnegi ähvarduskirja. Küll lubatakse ta kasvanduses elektrikatkestus korraldada, generaator ära lõhkuda või midagi muud kurja korda saata.

Angerjakasvandus on igati seaduslik, kuid praegu väga emotsionaalselt laetud äri. Euroopa angerjas on rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) punases nimestikus kirjas kui kriitiliselt ohustatud liik. Teadlased on hinnanud, et sõltuvalt piirkondadest on viimastel aastakümnetel angerja arvukus langenud lausa 90-97%. Kui angerjate arvukus langeb veelgi, tähendaks see liigi väljasuremist.