Tagasi 07.02.25, 17:07 Keskerakond on parandamatu rets Tegelikult tuleks järjepanu võimu kuritarvitav Keskerakond laiali saata, ehkki seda ei juhtu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Üks on juhus, kaks kokkusattumus, aga kolm juba muster. Erakond koosneb inimestest ning need inimesed võivad ajapikku korduvalt vahetuda ja parteid muuta, ent kui poliitiline jõud saab kolmandat korda kriminaalkorras karistada, siis mõjub see igal juhul selliselt, et korruptsioon ongi selle partei maailmavaade ja jääb selleks aegade lõpuni. Niisuguse järelduse vääramiseks peaks erakond korruptsioonijuurika probleemi täielikult tunnistama, ning isegi siis ei pruugi see õnnestuda.