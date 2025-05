Ministeerium küsib võimu ilma vastutuseta

OÜ kaudu teenuse osutamise töötamiseks või juhatuse/nõukogu liikme tegevuseks ümberkvalifitseerimise reeglid on ikka kuramuse udused. Kui isegi õigusteadlastel kulub kaks aastat, et neis selgusele jõuda, siis on liig hakata inimesi vangi panema, kirjutab advokaadibüroo Sorainen maksupartner ning Tartu Ülikooli ja TalTechi õiguse instituudi õppejõud Kaido Künnapas.