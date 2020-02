Baumerk: lubadustest kinni pidamine on parim reklaam

OÜ Baumerk Grupp teeb lamekatuseid peamiselt peatöövõtufirmadele ja kinnivaraarendajatele.

15-aastaseks saava lamekatuste ehitus- ja paigaldusettevõte OÜ Baumerk Grupp peab oma tugevuseks koostööpartnerite usaldust ja lojaalsust.

“Kui küsida firma 15 aasta juubelil, mis on meie tugevused, siis esiteks kahtlemata see, et enamik meie põhilisi koostööpartnereid leiavad tee meie juurde tagasi,” lausub OÜ Baumerk Grupp juht Ergo Käis. “Uued kliendid tulevad aga tänu soovitustele – järelikult meie kogemused ja tehtud tööd on tõend sellest, et pakume kvaliteetset teenust.”

Ettevõtte juhi sõnul ongi parim reklaam lubadustest ja tähtaegadest kinnipidamine ja kvaliteetne töö. “Kvaliteetse töö üks eeldusi on aga professionaalsed töötajad, kellest paljud on töötanud Baumerk Grupp OÜ-s selle loomisest alates,” lisab Käis.

Lamekatuste ehitus ja tellijad aastatega vahetunud

Käis jätkab, et 15 aasta jooksul on lamekatuse töödemaht, töö iseloom ja põhilised tellijad Baumerk Grupi jaoks palju muutunud. “Algusaastatel oli firmas põhiline tööliik renoveeritavate lamekatuste ülekatmine SBS-kattega,” kommenteerib ta. “Näiteks sai ajavahemikus 2005–2010 tehtud küllaltki ainulaadseid pikaajalisi projekte: kuue aasta jooksul renoveerisime üle Eesti ca 400 Elektrilevi alajaamade katust SBS-kattega.” Nii võib ettevõtte juhi sõnul öelda, et lamekatuste paigaldamisega on jõutud Eesti igasse väiksemassegi punkti.

Viimase kümnendi algusest on aga ettevõtte juhi sõnul järjest lisandunud soojustusega katuste osakaal ja kaalukauss on kaldunud renoveeritavatelt katustelt uusehitiste suunas.

“2014. aastast alates on uue töö liigina meie nimistus PVC-katuste ehitus,” kommenteerib Käis, lisades, et selleks tehakse koostööd Norra PVC-katusekatte tootjaga Protan. “Kõik töötajad on läbinud vastava tootjapoolse koolituse ja omavad paigaldaja sertifikaate,” on ettevõtte juht uhke.

2015.–2019. aastal moodustasid PVC-katusetööd ca 20% kogu katusetöödest. 2019. aastast on lisandunud uue töölõiguna vedelplast materjalide kasutamine, mis on küll Euroopas levinud, kuid Eestis veel vähe kasutamist leidev.

Tulevikuambitsioon on teha tehniliselt keerukaid projekte

Tänasel päeval on Käisi sõnul ettevõtte põhisuund lamekatusetööde tegemine peatöövõtufirmadele ja kinnivaraarendajatele ning osalemine katusetööde riigihangetel. “Hoiame ennast kursis uute trendidega nii lamekatuste ehituses kui ka materjalide valikul, külastades erialamesse ja osaledes erinevatel koolitustel,” sõnab ettevõtte juht ja lisab, et mõningaid väiksemaid töid on tehtud ka Soomes, Norras ja Šveitsis, et olla teadlik, missugused on lamekatuste arengud väljaspool Eestit.

Tulevikusiht on ettevõtte juhi sõnul ennekõike sama kvaliteetse katusetöö jätk. “Proovime suurendada PVC ja vedelplasti katusetööde osakaalu. Niisamuti tahame hakata tegema tehniliselt keerukaid katuseprojekte ja pakkuda oma lahendusi,” räägib Käis, märkides, et tihtipeale annab just kogemus eelduse, mis aitab nii tellijal kui töö teostajal jõuda parima lõpptulemuseni.

MIS ON MIS Baumerk Grupp OÜ põhitegevused on lamekatuste ehitus, renoveerimine, soojustamine ning erinevad hüdroisolatsioonitööd. 15 aasta jooksul on ettevõte teinud ca 700 000 m2 lamekatuse ja hüdroisolatsioonitöid ligi 600 objektile. Töös kasutatakse peamiselt kvaliteetseid SBS-rullmaterjale tuntumatelt tootjatelt (Tehnonicol, Bauder, PolyGum). Lisasoojustamisel on põhiline soojustusmaterjal tulekindel koormusttaluv kivivill või EPS-vahtpolüstüreenplaadid (Isover, Paroc, Reiden). Peale lamekatusetööde tehakse juurde ka plekitöid, nagu erinevad servaplekid, veeninaplekid, vihmaveesüsteemid (Toode, Ruukki). Lõpptulemusena saab tellija valmis ja toimiva katuse koos dokumentatsiooniga (garantii, aktid, eskiisid jms).