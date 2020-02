Mis koht see Vudila on?

Kaiavere järve ääres ootab juba 11 suve lapsi ja lapsemeelseid kogu pere mängumaa Vudila, mis on mõnusaks vaba aja veetmise kohaks nii pere nooremaile kui ka vanemaile liikmeile. Vudila on Eesti suurim kogu pere mängumaa ja pakub ikka puhast rõõmu tervelt 7 hektaril.

Mida seal siis täpsemalt teha saab?

Kui otsid vahvat kohta, kuhu isa-ema või ka vanaisa-vanaema saaksid minna koos laste või lastelastega, siis oledki õigel teel – Vudila mängumaa on nii veepark, lõbustuspark, batuudikeskus kui ka loomapark. Tehnikasõpradele on õues kolm erinevat ATV-rada, kus igale vanusele masinad sõidu­rõõmu nautimiseks, ja katuse all on hulk tegemist tervele perele. Ning lisaks vahvad söögikohad ja olemas ka piknikuplatsid ja forellipüüdmisvõimalus – vaat selline koht ongi Vudila.

Kümme suvehooaega on seljataga, mida Vudila pererahvas sellel puhul meenutab või mis mõtted pähe tulevad?

Eks sellisel ajal tasub vaadata ajas tagasi ning 2010 ehk esimese hooaja järel valiti Vudila parimaks turismitegijaks Jõgevamaal, mille piiridesse me sel ajal kuulusime, ning väga hästi kõlavad siiani tollase maavanema sõnad: „Saarlase sitkusega loodud Vudila näol tekkis Jõgevamaale uus üle Eesti populaarne turismimagnet, mis võimaldas anda uue väljundi maha jäetud farmihoonetele. Heaks märgiks on saanud ka kolme turismiettevõtte – kogu pere mängumaa Vudila, Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi ja Elistvere loomapargi koostöö. Suhteliselt ühes ja samas piirkonnas paiknevad firmad pole mitte konkurendid, vaid aitavad kaasa ka üksteise tutvustamisele, mis omakorda võimaldab turistidel kolmekordse elamuse saada,” arvas Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

See, et üks viikingite järeltulija üle kümne aastat tagasi sellise ettevõtmise käima tõmbas, on ülimalt vahva ja Vudila pere on selle üle rõõmus siiani. Tol ajal öeldu iseloomustab hästi Vudila algust ja jätkuvat vastupidamist erinevate tormide kiuste. Eks Vudila eesmärk on alati olnud ka olla sotsiaalse suunitlusega ettevõte ja hea partner oma naabritele, kogukonnale ja kogu piirkonnale.

Hooajalistel ettevõtetel on tihti probleeme töötajate leidmisega, kuidas Vudilal sellega lood?

Maapiirkonnas on ikka töötajatega keeruline ja kuna me pakume igal suvel tööd enam kui 50 noorele, siis eks neid tuleb ikka otsida. Samas on Vudila suvel ka atraktiivne ja tore töökoht ja seetõttu oleme ikka saanud hakkama. Head ja rõõmsad inimesed on lisaks ilmale ning vahvatele

atraktsioonidele kõige olulisem eeldus, et meie külastajatel oleks Vudilas tore olla ning selle nimel näeme kõvasti vaeva.

Kas Vudila on saanud kümne aastaga valmis?

Vudila märksõnadeks on kindlasti puhas vesi ning vinged liumäed, kuid tegevust jagub veel nii väljas kui ka siseruumides. Aga ega see maailm kunagi päris valmis saa. Igal aastal tuleb midagi muuta ja uuendada ning õnneks ideid veel jagub ning loodetavasti suudame igal aastal ikka mõne uue atraktsiooniga üllatada. Tänaseks oleme püsti pannud mõned majakesed majutuseks ja suvel ootame lapsi ka vahvasse seikluslaagrisse.

Kus Vudila täpsemalt asub?

Vudila asub Tartu vallas maalilise Kaiavere järve ääres ja Tartust vaid 27 km kaugusel ning kogu vajaliku info leiate meie kodulehelt või Facebookist. Kohtumiseni Vudilas!

www.vudila.ee