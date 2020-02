20 aastaga üheks Eesti tippbürooks – rahvusvahelise haardega Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland Ots & Co meeskond mahtus algaastail pisikesse Seati autosse, nüüd on ettevõttes tööl ligi 40 inimest ja Baltikumi-kesksest büroost saanud rahvusvaheline tegija. Ettevõte tähistas käesoleva aasta jaanuaris oma 20. sünnipäeva.

Advokaadibürool Eversheds Suther­land on kuus partnerit, kes on võtnud südameasjaks olla ettevõttes kõige töökamad. Partnerid on alati klientide murede ja rõõmudega kursis. Ka rahvusvaheliselt on Eversheds Sutherlandi üks nurgakive kõrgtasemel ja delikaatne teenindus.