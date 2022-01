Loovagentuuri La Ecwador 25aastase edu alus on mitmekülgsus ja kirg oma töö vastu

Agentuuri La Ecwador loomekodu asub Pirital, Merivälja tee 40. Foto: Katrin Uusoja

Loovagentuur La Ecwador tähistab tänavu 25. sünnipäeva. Selle ajaga on teostatud sadu kampaaniaid, võidetud kõlava nimega auhindu, saavutatud esikohti edukate reklaamiagentuuride TOPis ning hiljuti kolis ettevõte uude koju.

Rääkides tööst agentuuris ja klientide reklaamikampaaniatest, nendib La Ecwadori asutaja ja tegevjuht Heily Aavik, et 2021. aasta märksõnad olid vastutustundlikkus ja jätkusuutlikus. „Kui varasemalt elasime rohkem tänases päevas, siis nüüd mõeldakse aina enam, kuidas saame hakkama 5, 10 või 30 aasta pärast. See kõik, mida hetkel teeme, avaldab pikemaajalisemat mõju ja sellest sõltuvalt seavad meie kliendid ka oma sihte. Suurima surve all on täna kindlasti inimeste kindlustunne, sest meid on muu hulgas ründamas ühtaegu nii tervise- kui ka energiakriis, negatiivne foon on tugev ja positiivsed uudised kipuvad nende sisse ära kaduma. See tähendab, et need sõnumid, mida ettevõtted väljapoole suunavad, peaksid suurendama inimestes kindlustunnet.”

Aavik lisab, et agentuuri ülesanne on osata erinevate vooludega kaasas käia ning tuleb pidevalt arvestada, kuidas klientide äristrateegia, tulevikutrendid ja otsused muutuvad. „See on olnud omamoodi oskus muutlikus maailmas 25 aastat kasulikuna püsida, ajaga kaasas käia ja läbi lüüa. Reklaamiagentuure on selle aja jooksul loodud palju, aga väga paljusid neist ei ole enam olemas. Enda näitel võin öelda, et kui meil 10 aastat täis sai, oli tunne juba väga vägev. Meie tugevus on pikaajalised kliendisuhted, aga ka see, et 25 aasta jooksul on väga suur osa Eesti ettevõtteid meie laualt nii-öelda läbi käinud, mis näitab meie mitmekülgsust teenindada kliente erinevates valdkondades.”

Agentuur La Ecwador OÜ asutaja ja tegevjuhi Heily Aaviku ning loovjuhi Taavi Lehari sõnul on nende edu võti pidev ja mitmekülgne, oskus hoida klientidega pikaajalisi sooje suhteid ja kirg oma töö vastu. Foto: Anna- Leena Tae

Algusaastaid meenutades nendib Aavik, et muutunud on palju. „Suurim muutus on toimunud klientides endis. Kui veel 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses kohtas kliente, kes ei osanud hinnata meie kui äripartneri tööaega ning arvasid, et meie väljatöötatud ideed on tasuta präänikud, siis toimunud on positiivne muutus. Täna on meil kõigi partneritega omavahel suurepärane mõistmine. Ja töötades praegu endast 15–20 aastast nooremate inimestega, näen, kuidas noored väärtustavad oma aega aina enam ning väärtustatakse professionaalse koostööpartneri tööd.”

Teiseks suureks muudatuseks on reklaamikampaaniate läbimõeldus ja monitoorimine. Kui aastal 2000 polnud enamik turundusinimesi kuulnudki, mis on ROI ja pigem taheti turul silma paista kallite ja glamuursete kampaaniatega, siis täna on kõik reklaamis väga hästi mõõdetav ning spontaanset tegevust on vähe.

Viimastel aastatel on sektoris palju muudatusi ning uuendusi olnud. Näitena võib tuua tööandja brändingu väärtustamise. „5–6 aastat tagasi sellest veel ei räägitudki, täna on aga tööandja brändingust saanud iga ettevõtte tähtis osa. Kõik tegelevad sellega, et olla soovitud tööandja ning agentuur peab suutma pakkuda igale sihtrühmale sobivat lahendust,” ütleb Taavi Lehari.

Uus loomekeskus annab rohkem võimalusi ja soodsamaid lahendusi

„Meie uus kodu moodustab loomeruumide kompleksi, mida kutsume hellitavalt Loomeväljaks. Lisaks agentuuri tööruumidele on Loomeväljal ka foto-, video- ning helistuudio, butiik-kino ja loomekohvik,” tutvustab Lehari. „Klientide jaoks tähendab see, et nende teenindamiseks on olemas kõik võimalused kiireks teenuseks ning operatiivseks tegutsemiseks. Iga hetk võib midagi muutuda ning meie valmisolek reageerimiseks on olemas. Samuti saame hoida veelgi rohkem teenuseid sama katuse all, mis tagab terviklikuma ning ressursisäästlikuma teenuse. Teisalt on agentuuride roll pidevas arengus ning tulevikus saavad agentuuridest just sellised creative hub’id mitte ainult agentuuri meeskonnale, vaid ka klientidele. Täna on meil selleks juba vahendid olemas.“

Aavik nendib, et alati on reklaamikampaaniaid ja turundusprotsesse arutledes olnud klientide jaoks esimene teema raha. „Meie uue maja kontseptsioon on niimoodi paika pandud, et siin saab efektiivselt tegutseda. Kõik teenused ja tööde teostajad on käe-jala juures ning mida vähem meie oma aega kulutame, seda pisemad on ka klientide arved. Tegelikult on tänapäeval isegi mõeldamatu, et agentuuril puudub foto- ja helistuudio, sest neid teenuseid on väga kallis väljast sisse osta. Samuti võib kuluda meeletu aeg meeskonna komplekteerimisele, aga me ju teame, et aega ja raha pole kellelgi ülearu.”

10 fotot La Ecwador Loomeväljal on lisaks tööruumidele ka foto-, video- ning helistuudio, butiik-kino ja loomekohvik

Lisaks spetsiaalsele foto- ja videopaviljonile on meeskond eriti uhke helistuudio üle, kus on võimalik salvestada erinevaid raadioklippe, podcast’e, heliefekte ning teha helitöötlust, nii miksimist kui ka üleüldiselt postproduktsiooni.

Ühes kampaanias on tänapäeval väga palju erinevaid tahke: vaja on teksti, klippe, meediat, digiekraani. Ja need peab suutma teostada väikese aja jooksul, mõistma erinevate meediaväljundite spetsiifikat ja looma igale kanalile vastava sisu. Täiesti erinevad asjad on teha näiteks reklaamiklipp Instagrami või TikTokki. See ongi La Ecwadori tugevus, et ollakse spetsialiseerunud laiale spektrile ning ollakse väga kiired. Klient ootab ju, et tema reklaamipartner korraldaks kõik ja kohe!

Heade tulemuste alus on kirglike inimeste panus

Agentuuri La Ecwador meeskond on jagatud viieks: traditsiooniline loovagentuur, meedia, trükiste tiim, digiosakond koos sisuturundusega ja stuudiotiim. Samas pole Lehari sõnul ükski töökoht kivisse raiutud ning tihe koostöö käib nii meeskonnas sees kui ka meeskondade vahel. „Meil töötavad väga kirglikud ja multitalendikad inimesed, kes lisaks oma põhierialale täidavad ka muidu ülesandeid. Näiteks on meil kolleeg, kes tuli tööle fotograafina, kuid on väga huvitatud ka sotsiaalmeediast ning just tema enda initsiatiivil on kätte võidetud nii mõnedki projektid. Hea näide on Heily, kes on tugev strateeg ning klientide konsultant, aga juhib vajadusel laitmatult ka projekte. Selline tihe koostöö inimeste ja meeskondade vahel meid iseloomustabki – meil ei ole superstaare, vaid kõik inimesed on meeskonnamängijaid.”

Aavik ütleb, et agentuur küll koolitab inimesi, kuid edukus on siiski rohkem kinni isikuomadustes. „Kui pliiats kukub kell 17, pole tõenäoliselt inimeses piisavalt kirge. Reklaamivaldkond ei ole lihtne sektor ning igal sammul oleneb väga palju iga inimese vastutusest, tema soovis tekitada muudatusi, tema teadmisest ja kogemustest selles vallas ning suutlikkusest 120% süveneda. Agentuuri ülesanne on saada aga oma töötajate potentsiaalist aru, sest sageli ei pruugi näiteks algajad teadagi, milleks nad on võimelised või puudub neil eneseusk. Ka Taavi tuli meile tööle null kogemusega, soovis saada projektijuhi assistendiks, kuid juba pärast 15minutilist vestlust sai temast copywriter ning tänaseks on ta juba loovjuht. Anname alati potentsiaalsetele inimestele võimaluse.”

Ta lisab, et La Ecwador pole kunagi harrastanud personalipoliitikat, kus ostetakse üle konkurentide töötajaid. „Olen aate- ja väärtustepõhine inimene. Samuti tean, et kui täna ostan mina ta rahaga, ostab kahe mõne aja pärast keegi teine ta minult üle. Nii ei jõua kaugele. Peame leidma ise õiged inimesed üles ning neid vajadusel koolitama. Tugevas agentuuris töötab meeskond ühe eesmärgi nimel ning iga inimese panus on äärmiselt oluline.”

Väga tähtis on, et loovagentuuri töötaja oleks kursis, mis ühiskonnas toimub, millised on hetke valupunktid. Näitena toob Aavik koostöö Büroomaailmaga, kellele on üle 10 aasta koolikampaaniaid loodud. „Võib ju mõelda, et mis seal kooliskäimises siis selle ajaga muutub, kuid iga kord peab lähenema kampaaniale täiesti uuest küljest. Iga aasta on erinev ning ajas muutuv. Ja meie kogemus ütleb, et kui tahad olla pikaajalistes heades suhetes, ei tohi jalga sirgu lasta, vaid peab aitama kliendil tema ärilist eesmärki saavutada. Agentuur peab saama aru, milleks kampaaniat tehakse, kas tegu on mainekampaaniaga, turuosa suurendamisega, millegi uue tutvustamisega. Eesti on väike ning arvestada tuleb nii turunduslikke aspekte kui ka rahalist numbrit – liiga kreatiivne ja innovaatiivne lahendus võib osutuda liiga kalliks ega pruugi oodatud kasu tuua,” selgitab ta.

La Ecwadori rajaja möönab, et hea ette­võtja on nagu kotkas, kes liugleb nii, et tema tiiva sirutus ja asend on sõltuvuses tuule tugevusest ja hoovustest. „Olen uhke, et olen suutnud nullist üles ehitada ettevõtte, mis on algusest peale sõltumatuna arenenud ning mis on iseseisev tänaseni. Seda nii välisinvesteeringute kui ka erinevate kettide ja gruppide poolest. Teisalt on vaatamata kolmele kriisile alati toimunud stabiilne kasv ning hoitud kinni ettevõtja eetikast. Täna on see hügieenifaktor, kunagi trikitati meie sektoris rohkem. Esimesed 25 aastat oleme kenasti vundamenti ladunud ning oma koha kinnistanud, nüüd tuleb vaadata, kuidas järgmised 25 aastat oma senistele kogemustele ja teadmistele tuginedes oma kindlale vundamendile rajatud torni kõrgemaks kasvatada. Seniks aga täname kõik kliente ja koostööpartnereid 25 eduka ning kiirelt möödunud aasta eest!”