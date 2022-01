La Ecwador 25: reklaamiäris püsimiseks tuleb osata olla hetkes

La Ecwadori loovjuht Taavi Lehari ja tegevjuht Heily Aavik usuvad, et kindlustunne ja vastutustundlikkus on märksõnad, mis reklaamsõnumeid tänavu mõjutavad. Foto: Erakogu

Selleks, et ettevõte saaks kaua ja elujõuliselt tegutseda, tuleb aru saada, mis ajas ollakse, mis on muutujad ja mis on konstandid. Vooluga kaasas käimine, kiire kohanemine ja nendest tulenevad õiged otsused viivadki võiduni, rääkisid reklaamiagentuuri La Ecwadori 25. tegutsemisaasta täitumisele pühendatud juubelisaates agentuuri rajaja ja tegevjuht Heily Aavik ning loovjuht Taavi Lehari.

Üheks tugevuseks, mis on aidanud turul pikalt tegutseda, peab La Ecwador oskust hoida pikaajalisi kliendisuhteid. "Meil on enamus Eesti ettevõtetest laualt läbi käinud, kompetents ja know-how on kõik majas olemas. Me oskame oma kliente erinevates valdkondades teenindada," tõi Heily Aavik saates välja. La Ecwadori loovjuht Taavi Lehari lisas, et kui agentuur suudab olla oma kliendile kogu aeg kasulik, mõista tema äri, siis on alati leib laual.

Mis veel on La Ecwadorile edu toonud, kuidas on reklaamiäri aja jooksul muutunud, mida nähakse praeguste trendidena ja milliste põhimõtete alusel La Ecwadoris üldse tegutsetakse, kuuleb juba saatest.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula siit: