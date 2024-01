Stoneridge on 25 aastaga kasvanud täislahendust pakkuvaks elektroonikatehaseks

Autotööstusele keskendunud Stoneridge Electronics on Eestis tegutsenud juba veerandsada aastat. Aastaks 2024 on ettevõte kasvanud tootmisüksusest võimekaks elektroonikatehaseks, kus kohapeal toimuvad arendus- ja disainitegevus ning tootmine kuni regionaalsel ja globaalsel tasemel juhtimiseni.

Stoneridge Electronics juht Ardo Asperk: "Teoreetiliselt on meil võimekus tegeleda tootmisega otsast lõpuni ise, aga praktikas toetame grupi ettevõtetega üksteist globaalselt."

„Viimase viie aasta jooksul on meie tehase fookus oluliselt muutunud. Meie arendusmeeskond on täna suurem kui tootmismeeskond ehk oleme varasemast arendusmeeskonna toega tootmisüksusest kasvanud täieõiguslikuks rahvusvaheliseks täisteenust pakkuvaks elektroonikatehaseks. Meil on võimekus tegeleda tootmisega otsast lõpuni ise, aga praktikas toetame grupi ettevõtetega üksteist globaalselt,” selgitab tehase juht Ardo Asperk. Seejuures on ettevõte jätkuvalt tugev tootja, sest kuigi tootmise osakaal on muude tegevuste kasvu tõttu vähenenud, on tehase käive aasta-aastalt paisunud.

Mullu ületas Stoneridge Electronicsi Harjumaa tehas 100 miljoni euro piiri ning ka tänavuseks aastaks planeeritakse umbes 20% suurust käibekasvu.

Üheks väga suureks sammuks oli SMT-tootmisliini tippseadmete kasutuselevõtt 2023. aastal. „Vajaduse kohapealse SMT-tootmisliini järele oli meil juba aastaid,” nendib Asperk. „Tegemist on 30-meetrise pindmontaažliiniga, mis paigaldab trükkplaatidele elektroonikakomponente, mida kasutatakse lõppkoostus veoautode elektroonikas, näiteks juhikabiinide meediakeskustes. Varem toimus see osa meie Rootsi tehases, aga nüüd saame olla kiiremad ja kuluefektiivsemad.”

SMT-liine on ka teistes Stoneridge’i grupi tehastes, aga oma võimalust oodanud Eesti tehasesse paigaldati kontserni kaasaegseim, mille kasutamine võimaldab jälgida kõige karmimaid elektroonikatööstusele esitatud nõudeid. Investeeringu suurus oli ligi viis miljonit eurot.

Suund on üksiktoodetest toote süsteemide poole

„Uus liin kasvatab meie iseseisvust ning nii saame jätkata maailmatasemel insenerikeskusena, mis suudab jätkuvalt efektiivselt kasvada. Meie eesmärk on teha vähem odavaid ja lihtsaid tooteid ning pigem spetsialiseeruda keerulisematele ja kallimatele. Soovime olla Stoneridge’i Euroopa parim tehas,” räägib tehase juht. „Tänu sellele on juba muutunud meie tooteportfell lihtsamatest üksiktoodetest süsteemitoodete poole, mis seovad veokite erinevad juhtsüsteemid omavahel tervikuks.”

Ettevõtte eesmärk on luua raskeveokite juhtidele paremad, ohutumad ja mugavamad juhtimisvõimalused, näiteks erinevad ekraanilahendused kabiinides, nägemisvälja parendamine mehaaniliste peeglite asendamisel ekraanide ja kaameratega ning nähtavuse arendamine kehvades ilmastikuoludes. Samuti on oluline nüanss kogu selle info kogumine, salvestamine ja edastamine sõidukipargi omanikule.

Asperk lisab, et vähetähtis pole loomulikult ka see, et tootearenduse ja tootmise jalajälg oleks võimalikult keskkonnasõbralik. Näiteks jälgitakse selleks muuhulgas kütusekulu vähendamist tuuletakistuse vaates, tehakse tõsiselt tööd CO2 jalajälje vähendamisega ning viiakse tehases läbi rohepööret. Samuti on aasta-aastalt aina enam tähelepanu all küberturvalisus, sest kui elektroonika ja tarkade moodulite osakaal veokis suureneb, võib see muuta samal ajal veokid võimalikes küberrünnakutes haavatavamaks.

„Töö, mida meie tehases veokite efektiivsuse suurendamiseks tehakse, aitab muuta igapäevast transpordisektorit ehk siis kaupade liikumist, vähendades keskkonnamõjusid ja suurendades ohutust nii inimestele kui ka keskkonnale,” nendib Asperk. „Tõsi on see, et koroonaaeg muutis transpordisektori nägu, aina enam liiguvad pakid kodude, töökohtade ning klientide vahel ning maanteetransporti vajatakse senisest rohkem.

Inimene on elektroonikatööstuses olulisem kui kunagi varem

Kuigi võib tunduda, et liigume pidevalt automatiseerimise poole, on inimene Asperki sõnul elektroonikatööstuses olulisem kui kunagi varem ning inseneride ning tehnikute nõudlus tööjõuturul on suur. „Kuigi meie töötajate arv oli viis aastat tagasi üle 300 inimese ning hetkel oleme selles numbris veidi alla tulnud, ei tähenda see midagi halba. Rõhk on efektiivsusel, sest teeme rohkem tööd vähemate inimestega ning samas on robotlahendused ja automaatika mõeldud selleks, et tööjõud saakski tegeleda põnevamate ning vähemrutiinsete töölõikudega.”

Stoneridge Electronicsi personalipartner Kairi Lepparu täpsustab, et täna on ettevõttes tööl 69 operaatorit ja erinevaid insenere on majas 176 , kellest 64 on arendusinsenerid. Võrdluseks toob ta, et 2019. aastal oli tööl 109 operaatorit ja inseneerias 102 töötajat, kellest 61 olid erinevad arendusinsenerid.

„Oleme paljud oma töötajad leidnud läbi soovituste, kuid töötajate leidmine pole lihtne. Seetõttu panustame palju noortele ja järelkasvule, tehes koostööd koolide ja ülikoolidega. Meil on „lapsed tööle” kaasa programm, et töötajad saaksid võtta lapsed ja lapselapsed tööle kaasa ning näidata neile, kui põnev on töö tehases. Stoneridge ei ole ju lihtsalt tootmistehas, vaid siin on palju roboteid ja arvuteid. Lisaks käime oma tegemisi tutvustamas erinevate ürituste raames gümnaasiumites, et toetada tehnilisi erialasid ja inseneriharidust,” kirjeldab Lepparu. „Läbi Robotexi, tudengisatelliidiprogrammi ESTCube, päikeseauto SolarRide projekti, töövarju ja praktikakohtade võimaldamise ning teiste põnevate inseneeriaprogrammide toetamise soovime tekitada sära ja huvi noorte silmades, aidata kaasa insenerihariduse kasvule ja hoida töös majanduse mootorit – tööstussektorit.”

Ta lisab, et ammu ei tule inimesed tööle lihtsalt tööd tegema, vaid nad ootavad lisaks töökohale ja palgale arenemis- ja karjäärivõimalusi, ühisüritusi, mõnusat töökeskkonda. „Tänane tööandja peab sügavalt mõtlema, et mida pakkuda oma töötajatele. Tunneme heameelt, et meie ettevõttesisesed rahulolu-uuringute tulemused näitavad, et inimesed on oma tööandjaga väga rahul. See näitab, et oleme õigel teel!”

Stoneridge Electronics Tänassilma Tehnopark Tallinnas Laagris.

Transporditehnikaturule keskendunud Stoneridge’i kontsern arendab ja toodab sõidu- ja veoautodele, bussidele- ja off-road-sõidukitele elektroonilisi süsteeme alates juhi teabesüsteemidest kuni sõidumeerikute, sensorite ning elektroonilise kontrolli- ja lülitimooduliteni. Ettevõte tegutseb aktiivselt nägemis- ja ohutussegmendis, valmistades veokitele infrapuna, objektituvastuse ja puhastusfunktsioonidega varustatud kaameraid suure ja kohmaka peeglisüsteemi asemele, et suurendada juhi nägemisvälja nii auto ümber kui ka erinevates ilmastikuoludes.

