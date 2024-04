Tippjuht Ingelore Okas: „Töö peab tehtud saama, aga tiimi isiklik elu on samuti oluline!“

Ajal, kui meedias on rohkelt juttu meeste- ja naistevahelisest ebavõrdsusest ettevõtluses ja tööturul üleüldiselt, tähistab Ingelore Okas oma eduka Clj Services OÜ 20 juubelit! Peamiselt laeva- ja metallitööstusettevõtes tegutsev firma on spetsialiseerunud tööjõu rendle ning vahendusele.

Ingelore Okas, Clj Services OÜ juht

Kaht dekaadi tegevust saab lugeda vägagi suureks saavutuseks ning veidi paradoksaalne on esialgu kohtudes näha säärase ala absoluutses Eesti tipus õrna ja õblukest kaunitari, kuid pikemalt vesteldes saab selgeks – tegemist on ääretult tugeva naisterahvaga, kes muuseas on oma ettevõtte üles ehitanud hoopis teistel alustel, kui karmil äriturul tavapärane.

Nii avaldabki Okas oma pikaaelise ning eduka ettevõtte saladuse, mistõttu ta muuseas ka ühe praeguse aja tõsise probleemi, tööjõu voolavusega, absoluutselt kimpus ei ole. „Meil on töötajaid, kes olnud siin algusest peale. Hoiame neid väga ja lähtume põhimõttest, et kui töötaja on meiega rahul, siis on meil ka tööd,“ selgitab Okas oma juhtimispõhimõtteid.

„Kui meie tööandjana teeme oma tööd halvasti, ei ole meil ka tööd. Meie trepid lähevad tagurpidi. Kõige olulisem on töötaja ja alles siis tulevad tööandjad, kohustused ja kõik muu.“

„Meie juurest lähevad ära väga vähesed ja neil on enamasti isiklikud pere või muuga seotud põhjused. Kindlasti ei taha me kunagi, et keegi tööandja pärast ära läheks,“ lisab ta. Motiveerimine käib muuhulgas näiteks tervisepakettidega. Koos käiakse treeningutel, füsioteraapias, spaades ning kõigile võimaldatakse massaž. „Ennetame nii tööga kaasas käivaid kutsehaiguseid. Me tõesti hoiame kokku!“

„Meie ettevõtte kõige tähtsam inimene on töötaja.“

Ingelore Okas teeb oma tööd hingega, võttes töötajaid enda tasandil. Kunagi ei pane ta ennast kõrgemale positsioonile, pigem vastupidi. „Kõik töötajad on sama olulised, kui mina. Suhtun neisse nii nagu soovin, et nemad minusse suhtuksid. Inimlikkus on number üks! Austus teineteise vastu peab olema, muidu laguneb kõik koost. Koosolekutelgi sünnivad ühised kokkuleppe, otsused ei ole minu poolt peale surutud.“

Kõik see näitab hästi, et ettevõtluses on võimalik läbi lüüa ka pehmetele väärtustele toetudes. Ei pea olema üdini karm ja südametu ärihai, et edukas ettevõtta luua ning seda aastakümneid suurepäraste tulemustega töös hoida.

Põhimõtteliselt võikski siinset lugu võtta, kui õppematerjali teemal, kuidas töötaja õnnelikuna hoida, sest loomulikult käib ettevõte ajaga kaasas ka ses suhtes, et tiimil on võimalus kodutööks, neil ei ole alati kohustus kontorilaua taga istuda. „Kaks on lauda tänagi tühjad, neiud võtsid kaugtöö päeva ja saavad teha kodust,“ osutab Okas kontorit tutvustades. „Pearaamatupidaja oli meil näiteks terve talve Hispaanias ja tegi oma tööd sealt. Meil on kõik digitaliseeritud ja ta alles hiljuti tuli tagasi,“ naerab naine ning värskelt soojalt maalt naasnud töötaja hõikab rõõmsalt kõrvalt, et tema jaoks on see ikka väga suur motivaator.

„Meie tööd on võimalik teha ükskõik kus maailmaotsas oled. See on tänapäeval väga oluline!“ on juht kindel. „Meie ülesanne ja stiimul on see, et töö peab olema tehtud. Kas me teeme seda öösel, hommikul - ükskõik. Tehakse lihtsalt endale sobival ajal. Prioriteet on see, et töö saab tehtud, aga isiklik elu on ka oluline. Inimene peab saama ka elada ja elu nautida, mitte ainult tööl käia ja laua taga istuda!“

Naisterahvas saab vabalt ettevõtluse absoluutsesse tippu kuuluda!

Ingelore Okas on Clj Services OÜ juhtina tõestanud, et naised on väärt sama palju ja mõnel juhul enamgi kui mehed! Kui ta mõni aasta tagasi Pärnumaa ettevõtlusauhinnaga pärjati, siis saigi seal eraldi ära märgitud, et oma tegevusega teisigi ettevõtjaid inspireerinud naine teeb silmad ette ka paljudele meestele.

Ja pole ka ime, väga tublisti väljateenitud tunnustus, sest lisaks tööle jõuab Okas tegeleda ka Pärnu kohaliku elu rikastamisega olles asutanud linnasüdamesse nii populaarse karaokebaari kui ka pere restorani „Blanco Garden“, kus saab läbi Maroko tippkokkade käte maitsta vahemere suurepäraseid roogasid.

Samuti meeldib talle tegeleda lastele suunatud heategevusega, olgu selleks siis toetused koolidele või lastekodudele.

TÄNUAVALDUS Clj Services OÜ firma südamik tuksub Pärnus, Malmö 21, koos toreda 7 liikmelise kollektiiviga. Juhataja Ingelore Okas soovib õnnitleda oma toredat kollektiivi Firma 20 aasta juubeli puhul ja tänada ustava ning vastupidava ja tubli töö eest: Urve Kährik 16 aastat Merle Poolak 16 aastat Artur Megrikian 6 aastat Tomi Salo 6 aastat Piret Lepik 4 aastat Cettlin Harjaks 1 aasta „Tunnen suurt õnne, rõõmu ja uhkust, et mind ümbritsevad nii toredad töökaaslased ja sõbrad!" on juht õnnelik.

16 aastat Clj Services OÜ pearaamatupidajana teeninud Urve Kährik Ingelore Okas on parim tööandja, keda oskan soovida ja kes mul kunagi olnud! Väga palju panustab isiklikult kogu ettevõtmisse ja selle arendamisse. Tal on suurepärane oskus suhelda erinevate inimestega ja igas, isegi kõige keerulisemas olukorras ning leida parim lahendus. Suure südamega inimene, kes soovib alati kõiki aidata. Pika koostöö vältel on meist saanud head sõbrad. Mul on väga hea meel olla osa sellest tiimist. Soovin vaid õnne, edu ja pikka iga!

Clj Services OÜ on karmil turul vastu pidanud juba paarkümmend aastat ning pea koguaeg ka kasvutrendi näidanud. Viimaste aastate müügitulu kasv: 2022 01.01.22-31.12.22 - trend, 24.9 % (6689559) 2021 01.01.21-31.12.21 Trend, 9.5 % (5357508) 2020 01.01.20-31.12.20 (4893979)

Clj Services OÜ üheks traditsiooniks on juubelireisid, hiljuti käidid koos Marokos ja Portugalis. „Kui 10 aastat täitus, käisime Roomas ja Capri saarel, 15. sünnipäeval Sardiinial. Loomulikult võivad kõik võtta kaasa oma elukaaslased, sest tahame peresid ühendada mitte lahutada,“ jutustab Ingelore Okas.