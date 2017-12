Ainult tellijale

Säästmine on jõukohane igaühele

26. detsember 2017

Kulutuste piiramine on üks kindlamaid viise, kuidas oma rahalist tulevikku kindlustada. See ei tähenda muidugi äärmuslikku askeedi elustiili. Vähesega on võimalik palju ära teha, kirjutab MarketWatch.

Tähelepanu tuleks suunata sellele, mis on need positiivsed faktorid, mis kulude kokkuhoiuga kaasnevad. Finantspuhvri omamine tekitab tunde, et suudad oma rahaasju hästi juhtida. Sa ei pea elama palgapäevast palgapäevani ning pidevalt kartma, mis elu tuua võib. See annab sulle võimu maksta autoparandus või arstiabi kohe kinni. Saad säästa ka pensionieaks või püüelda finantsvabaduse poole. „Kokkuhoidlikult elamine ei tähenda, et sa oled odav. See tähendab, et sa investeerid oma raha asjadesse, mis on tegelikult tähtsad,“ ütles Frugali blogija Lydia Senn. Finantseksperdid annavad tihtipeale soovituse säästa sissetulekutest vähemalt 15 protsenti. Ühtlasi andsid nad ka soovitusi, kuidas säästmine hõlpsamaks muuta. Tähtsamad neist on siin.