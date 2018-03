Ostan korteri ja annan äriruumina üürile – riskantne äriplaan

Loe rohkem Äripäeva teemaveeb finantsuudised.ee.

Halduskohtu otsus

Tallinna halduskohus rahuldas kaebuse osaliselt: tühistas maksuotsuse korteri kohta, mille Texpo plaanis välja rentida. Kohus põhjendas: „Kaebaja on Kentmanni 6-73 puhul tõendanud kavatsust see üürile anda, esitades maksuhaldurile korterit üürile pakkunud maakleri postkasti ekraanipildid korteriga seotud e-kirjavahetuse kohta ja kinnisvaraportaalis avaldatud üürikuulutuste internetiaadressid. Kaebaja esitas kohtule üürilepingu ja arve, millest selgub, et Kentmanni 6-73 on antud äripinnana üürile alates 2. novembrist 2015 ning ka see viitab, et maksuhalduri kahtlused äriplaani realiseerumise ja elulise usutavuse osas polnud põhjendatud.“

Teise korteri küsimuses arvas halduskohus, et Texpo pole veenvalt tõendanud oma kavatsust asuda seda 50% ulatuses kasutama kontorina. „Sisendkäibemaksu mahaarvamiseks ei anna alust üldsõnaline selgitus, et üle 500 000 euro maksev korter on plaanitud pooles ulatuses äriühingu teiseks kontoriks. Kuna kaebaja on kinnitanud lisaks kavatsust kasutada Kentmanni 6-26 korterit juhatuse liikmete ööbimiskoha/elukohana Tallinnas, võib pidada põhjendatuks maksuhalduri järeldust, et Kentmanni 6-26 kontorina kasutamise plaan ja vajadus on piisavalt põhjendamata ning asjaolud viitavad pigem eesmärgile kasutada korterit juhatuse liikmete elukohana Eestis.“