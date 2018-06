Pikem suvepuhkus tõstab töötajate produktiivsust

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ettevõtja jaoks võib olla kasulikum võimaldada töötajatele pikemat suvepuhkust. See tõstab nende lojaalsust, motivatsiooni ja produktiivsust, kirjutab portaal Inc.com.

Suvi algas ametlikult neljapäeval. See tähendab, et päevad on soojad, õhtud on pikad ja kontorid on tühjad. Kuumad suvekuud on hea aeg loodusest ning välistest tegevustest mõnu tunda. Suveperioodile eelnev aeg ei ole töötajate ja ka juhtide jaoks kõige produktiivsem. Inimesed mõtlevad pigem suve ning puhkamise peale.

Suvel kontorid tühjaks

Kuidas peaksid sellises olukorras juhid käituma? Kas sellega peaks võitlema või seda aktsepteerima? Kui sa oled töötaja, kas peaksid ennast süüdi tundma, et suvel motivatsioon alla läheb?

Sellel teemal on tehtud küllaltki palju uuringuid, mis annavad küsimustele ka vastused. Töötajate produktiivsuse langus ning puhkamine aitavad neil üldises pildis rohkem ära teha. Kui sinu eesmärk on pikaajaliselt panna töötajad võimalikult produktiivselt töötama, siis on pikad suvepuhkused parem panus kui pikk tööaeg.

Kõige viimase uuringu tegi personalifirma O.C. Tanner. Nad küsitlesid kokku 1000 USA töötajat. Tulemused näitavad, et pärast pikka suvepuhkust on töötajad tunduvalt värskemad.

Personalifirma leidis, et 70 protsenti töötajatest, kes võtavad vähemalt 7päevase puhkuse, on pärast seda „kõrgelt motiveeritud panustama organisatsiooni edusse.“ Vähem kui 7 päeva puhanud töötajatest ütles sama vaid 55 protsenti.

Suurem ühtekuuluvus- ja lojaalsustunne

Lisaks sellele on erinevused ka ühtekuuluvuse ja lojaalsuse tundmisel. Võrdluses olid need, kes said rohkem kui 7 päeva puhkust ja need, kes puhkasid suve jooksul korraga vaid pika nädalavahetuse. Esimese grupi puhul ütles 65 protsenti vastanutest, et neil on tugev kirg oma tööga jätkata ning organisatsiooni arengusse pärast puhkust korralikult panustada. Nende hulgas, kes said puhkust vähem kui nädal aega, oli protsent 51.

Tõsi, tõenäoliselt pole tegu üllatavate numbritega. Ka varem on tõestatud, et pikemal suvepuhkusel olevad töötajad on hiljem produktiivsemad ja motiveeritumad. Siin ei ole asi aga ainult tööandjatest. Uuringutest on selgunud, et ainult 50 protsenti ameeriklastest võtavad aasta jooksul puhkust. 25 protsenti võtavad välja kogu puhkuse. See tähendab, et suurem osa töötajatest ei kasutagi kogu puhkust ära.

Juhtidel on palju ära teha

Osaliselt võib see olla tingitud sellest, et Ühendriikides on palju töönarkomaane, mis on tegelikult levinud probleem ka Euroopas. Paljude jaoks on probleemiks ka rahapuudus – vaja on arveid maksta ning puhkus on tegelikult kulukas. Samas on ka paljud juhid vastutulematud. Nad ei saa aru, et suvepuhkus suurendab hilisemalt produktiivsust nõnda kaua, et kogu kaotatud aeg tehakse tasa.

Ära ole üks nendest juhtidest. Töötajate rannapuhkused ning grillipeod võivad kontori tühjaks teha, aga puhkamine vähendab ka stressi. „Paljudest uuringutest on selgunud, et stress on seotud madalama produktiivsusega,“ ütles Briti psühholoog Cary Cooper.