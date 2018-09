Liigne magamine võib kahju teha

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Liigne magamine võib samuti tervisele kahjulik olla, selgub hiljuti tehtud uuringutest, vahendab MarketWatch.

USA president Donald Trump magab igal öösel 4-5 tundi. Kunagine Briti peaminister Margaret Thatcher väitis, et magab iga päev ainult 4 tundi. Sellega kinnistas ta oma „raudse leedi“ kuvandit. Mõned ajaloolased on selle küsimärgi alla seadnud.

Uutest teadusuuringutest aga selgub, et inimesed peaksid magama 6-8 tundi päevas. Ateena Onassise Südameoperatsioonide Keskuse kardioloogia arst Epameinondas Gountas ütles, et just selline uneaeg on südame jaoks kõige parem. Vähem ja ka kauem magamine on inimesele tegelikult kahjulik, leiti uuringus.

„Me veedame ühe kolmandiku oma elust magades, aga me teame väga vähe sellest, kuidas see bioloogiline vajadus meie veresoonkonna süsteemi mõjutab,“ ütles Fountas. Ta uuris uneaja pikkuse ja veresoonkonna haiguste vahelist seost. Selleks, et eelmistest uuringutest tulemused kätte saada, kasutas ta statistikaanalüüsi.

11 erinevat uuringut

See „metaanalüüs“ avaldati eelmise nädala pühapäeval ning sinna oli koondatud 11 erineva teadusuuringu tulemused. Kokku on nendes uuringutes osalenud üle miljoni täiskasvanu, kellel polnud viimase viie aasta jooksul veresoonkonna haigusi esinenud. Uuringus leiti, et liiga lühike ja liiga pikk uneaeg suurendavad pärgarteriga seotud haigustesse ja insulti suremise tõenäosust.