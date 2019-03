Edukad juhid võivad kannatada petturi kompleksi käes

Psühholoog ning psühhoterapeut Mare Pork tõdes, et on kohanud mitmeid edukaid inimesi, kes nii mõnigi kord kahtlevad, kas nad ikka on oma edu ja staatust väärt. "Esimene samm sellistele inimestele on üks tore lohutus - sa ei ole oma murega üksi." Foto: Andres Haabu

Paljud juhid kipuvad oma saavutusi pisendama ja ei tunne, et nad on edu väärt. Sellised juhid leiavad, et nende edu on pigem õnnelik juhus kui nende endi pingutuse tulemus.

1970ndatel hakati esimest korda rääkima nähtusest, mida nimetatakse petturi kompleksiks. Üliõpilaste seas tehtud uuring näitas, et osa heade tulemustega õpilastest kippus oma saavutusi pisendama ning pidas edu ja häid tulemusi pigem õnnelikuks juhuseks. Need üliõpilased tundsid, et nad ei ole piisavalt pingutanud, et oma tulemusi väärt olla ja kartsid, et teised näevad seda peagi läbi.