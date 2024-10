Tagasi 19.10.24, 06:00 Nädala naksik: osta büroopind otse jalgpalliväljakule Kinnisvaraportaalis kv.ee on müügil spordifännile üks õige hea vaatega büroopind. Otse A. Le Coq Arenal on pea 18ruutmeetrine VIP-loož vakantne.

Foto A le Coq Arenalt septembrikuiselt mängult, kus vastastikku olid eestlased ja slovakid. Kui olnuks büroopind, oleks näinud eriti privaatse koha pealt. Foto: The Associated Press/Scanpix

Lõbus nüanss selle müügil oleva kinnisvara juures on see, et iseenesest oleks sealt hea vaade järjekordsetele Eesti jalgpalli õnnestumistele ... Aga kuulutuses on rangelt välja toodud, et “ürituse ajal tuleb osta ka ürituse pilet”.

