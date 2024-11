Briti teadlased analüüsisid läbi tohutu suure andmebaasi ja leidsid, et selleks, et südamehaiguste risk kahaneks viiendiku võrra, piisab suhteliselt tagasihoidlikust igapäevasest trepikõnnist – vaja on vaid pooltsada sammu.

Tõepoolest selgus, et juba viiskümmend trepiastet päevas on piisav, et südamehaiguse risk oluliselt langeks, kirjutab Imeline Teadus . Sellise tulemuseni jõuti, kui uuriti 458 860 ehk peaaegu poole miljoni täiskasvanud inimese tervise ja käitumise andmeid. Need andmed sisalduvad suures andmebaasis nimega UK Biobank, ja kõigi analüüsitud inimeste puhul võeti arvesse nende perekonnas esinenud haigusi, geneetilist riski ja vererõhuandmeid.