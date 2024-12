Tagasi 14.12.24, 16:00 Veel 20 aastat tagasi oleks Lego peaaegu pankrotti läinud Jõulud on kohe käes ja kingitused tuleb lähedastele juba päris kindlasti varsti ära valida, kui te pole just ema ja olete jõuludele mõelnud juba juulikuust alates.

Legotükikestest tehtud kujuke Lego peakorteris Billundis. Foto: Reuters/Scanpix

Paljude lastega on muidugi lihtne ‒ võta lihtsalt legod. Need ja muud universaalselt ühilduvad ehituslikud vidinad on lelud, millega saab laps rahulikult paraja aja ära nikerdada ning kõlbavad mängimiseks ka aastate pärast. Niisiis seda asjalugu inspiratsioonina ära kasutades oli raadiosaates “Obskuurne majandus” mullu põhjalik saade legodest. Avaldame saate sisu tekstina: milline on olnud sellise fenomenaalse mänguasjafirma põnev ajalugu.