Tagasi 06.12.24, 16:40 Kodumaine ettevõte jõudis pannkookidega Šveitsi jõuluturule Minipannkooke küpsetav Kooker on tänavu pea kuuks ajaks läinud Šveitsi Zürichisse, et pakkuda pannkooke Münsterhofi jõuluturu külastajatele.

Kookeri meeskond Šveitsis Zürichi jõuluturul. Kookeri eestvedaja Tiina Sokolova on pildil vasakult esimene. Foto: Kooker

Kookeri jaoks on see esimene kord, kui ettevõte on välismaal ja veel teise riigi jõuluturul. Zürichi jõuluturg on aga väga hea võimalus, et kogemus saada.