Kaupleja Alex: hea ja halb näide

Lihtne moraal, ütlete, et kaupleja A ja O – ometigi on nii, et tegelikult turul tegutsedes kipuvad just sellised aabitsatõed olema need, mis esimesena peast minema lendavad. Olles aktsiat jälginud juba pikemat aega, kasvab kauplejas kärsitus ning ta hakkab endale mingil hetkel asju ette kujutama. Näiteks seda, et näeb lõpuks sobivat sisenemiskohta ja ammu oodatud liikumise algust.

Seda tungi on teinekord suisa võimatu alla suruda ning ühel hetkel võib kaupleja oma tervet talupojamõistust üllatada sellega, et vajutab päästikut ja lisab portfelli ootamatult uue positsiooni. Siinkohal on vast ainus ravim see, et tuleb positsiooni edaspidi hoolikalt jälgida ja kui see ikka õigesti ei käitu, siis mitte oodata stop-loss'i rakendumist, vaid juba varem väljuda.

Täna hoian pingsalt pilku OPECi kohtumisel ja kui peaks soodne võimalus avanema, kavatsen kasu lõigata nafta hinna liikumiselt.