Ootel tehing teenis kasumit!

Kaupleja viitab DAXi langusele. Foto: Reuters/Scanpix

Ma olen üha enam veendunud, et kauplemine ootel tehingutega on oluliselt parem taktika kui pidev positsiooni avamine turu hetkehinnaga.

Hetkehinnaga ostes või müües eeldate, et nüüd on hind õiges kohas ning pole enam põhjust oodata. Ootel tehingud saab aga seadistada tasemele, kus hind on sisenemiseks täpselt ideaalne. Üks minu ootel tehing realiseerus DAX indeksiga, kui hind oli jõudnud tasemele 11 311 ja päeva miinimumtase oli 11 268.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 543,44 EUR Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alex MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

See tähendab, et mul õnnestus positsioon avada peaaegu kõige madalamast punktist. Ma ei ole pikaajaline investor, vaid spekulant, ja see tehing oli puhas spekulatsioon. Hind on praeguseks hetkeks juba 11 417, mis on toonud minu hoiusest 1% kasumit.

Probleem on aga hoopis teises kohas. Olen hetkel DAX indeksiga võtnud pika positsiooni ja S&P 500 indeksiga läksin lühikeseks. Tegemist pole turuneutraalse strateegiaga, mida olen varem rakendanud kütustega (Brent ja WTI), kus ma müüsin üht ja ostsin teist. Hetkel õnnestus tehing DAX pika positsiooniga, kui samal ajal oli avatud lühike positsioon S&P 500 indeksiga. Turud (eriti Ameerika ning Euroopa indeksid) korreleeruvad omavahel väga tugevalt ja see teeb kasumi teenimise avatud lühikese ja pika positsiooniga väga keeruliseks. Mida teha ja mis positsioon tasuks sulgeda?

Saksamaa DAXi tunnine graafik. Foto: Kaupleja Alex

Ilma kõhkluseta jätan avatuks ühe tehingu, mis on kooskõlas minu arvamusega turu üldisest situatsioonist. Isegi kui ma eksin ning sulgen vale tehingu, siis tean, et see ei olnud lihtsalt juhuslik. Pidades silmas mitte väga optimistlikku vaadet turgudele, kavatsen sulgeda enda DAX positsiooni ja võtan 1% kasumi (deposiidist lähtuvalt), samas jätan avatuks S&P 500 indeksi lühikese positsiooni. Kui vaadata nädala graafikut, siis on näha “Head and Shoulders” (pea ja õlgade muster). Seda peetakse tavaliselt märgiks trendi pöördumisest. Kas indeks langeb tasemeni 8750?

Saksamaa DAXi nädalane graafik Foto: Kaupleja Alex

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex