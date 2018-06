VIDEO: mis oli gümnasist Markus Villigi äriidee Reaalkooli ajal?

Tänaseks juba ajalooline intervjuu Markus Villiguga on Tallinna Reaalkoolis tehtud täpselt seitse aastat tagasi.

Villigu sõnul vajab Euroopa noori ettevõtjaid, sest iga tööstusharu muutub järgmise kümne aasta jooksul tehnoloogiasektoriks. Taxifyl on praegu üle 5 miljoni kliendi, kelle heaks töötab üle 100 000 juhi.

Viimase uudisena on Taxify kaasanud 175 miljonit dollarit ning tõstnud oma hinnangulise turuväärtuse üle 1 miljardi dollari. Eelmisel aastal tegi Taxifysse strateegilise investeeringu Hiina Didi Chuxing, hiljuti laienes teenus Mehhikosse ning sel aastal on ettevõttel plaanis nii laiendada kui ka tugevdada oma positsiooni senistel turgudel. Teenus on kavas avada veel mitmes Austraalia, Põhja-Ameerika, Euroopa ja Aafrika linnas.

Äriplaani konverents

Äriplaan tähistab tänavu 20 juubelit. Just nii kaua on Äripäev toonud suurele lavale mõjuvõimsaid omanikke, keda iga päev televiisoris ja ajalehes kõnelemas ei näe. Selleks, et Eesti ettevõtja, juht ja iga majandushuviline oleks informeeritud sellest, missugusena näeb tulevat aastat Eesti omanike eliit, toob Äripäeva meeskond lavale valiku kapitaliste, kelle sõna maksab ja kelle otsustest sõltub Eesti majanduse elujõud. Konverents on praktiline ja otsekohene – annab suuniseid järgmise aasta eelarve ja äriplaani koostamiseks ning oluliste otsuste tegemiseks.

Eesti suurimal majanduskonverentsil esinevad tänavu Markus Villig, Vjatšeslav Leedo, Tiit Pruuli, Indrek Kasela, Andres Allikmäe, Ardo Hansson, Tiit Kuuli jpt. Konverents toimub 4. oktoobril.